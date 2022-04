Ermittlungen gegen Verantwortlichen der Lebenshilfe dauern an

Die Ermittlungen gegen einen Verantwortlichen der Lebenshilfe im Rhein-Lahn-Kreis dauern nach Angaben der Staatsanwaltschaft weiter an. Wie die Behörde mitteilte, wurde der Beschuldigte inzwischen aber aus der Untersuchungshaft entlassen. Die zuständige Richterin habe den Haftbefehl am vergangenen Donnerstag ausgesetzt. Grund dafür sei, dass die Sicherung des Verfahrens auch mit weniger einschneidenden Maßnahmen erreicht werde, teilte die Behörde mit. Die Ermittlungen liefen aber weiter. Demnach werde auch weiter gegen einen weiteren Beschuldigten ermittelt, der ebenfalls bei der Lebenshilfe in Nastätten beschäftigt war. Ob und wann der Fall vor Gericht komme, stehe noch nicht fest. Der Beschuldigte war im Dezember festgenommen worden. Gegen ihn bestehe der Verdacht der gewerbsmäßigen Untreue, so die Behörde. Er soll sich zu Lasten der Einrichtung persönlich bereichert haben, unter anderem mit Luxusgütern.