Landessynode: Präses Latzel tief betroffen von Hochwasser-Katastrophe

Die Evangelische Kirche im Rheinland hat rund 40 Menschen als Flutseelsorger in die Katastrophengebiete an die Ahr und in die Eifel entsendet. Wie Präses Thorsten Latzel auf der heutigen Landessynode erklärte, habe die große Zahl der Toten und Verletzten und das Ausmaß der Katastrophe tiefe Spuren bei ihm hinterlassen. Auch, dass etwa der langjährige Synodenort Bad Neuenahr zu einer einzigen großen Trümmerlandschaft geworden sei. Zu den zentralen Aufgaben von Gemeinde und Kirche in den nächsten Jahren gehöre die nachgehende Seelsorge und diakonische Beratung, sagte Latzel, der seit März letzten Jahres Präses ist.