Thorsten Latzel ist neuer Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland. Der 50-jährige Theologe übernahm das Spitzenamt der zweitgrößten deutschen Landeskirche am Samstag für die kommenden acht Jahre. Im Einführungsgottesdienst in der Düsseldorfer Johanneskirche wurde zugleich sein Vorgänger Manfred Rekowski verabschiedet. Der 63-Jährige stand seit 2013 an der Spitze der rheinischen Kirche, die sich über Teile von Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland erstreckt und knapp 2,4 Millionen Mitglieder hat. Latzel stammt aus Wittgenstein in Südwestfalen. Er war von 2007 bis 2013 bei der EKD für das Thema kirchliche Reformprozesse zuständig gewesen. Zuletzt leitete er die Evangelische Akademie Frankfurt am Main.