Lastwagenfahrer fährt in Wohnhaus und stirbt

Ein Lastwagenfahrer ist am Mittwochabend in Windhagen im Kreis Neuwied in ein Wohnhaus gefahren und ums Leben gekommen. Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten den bewusstlosen Mann noch befreit

und vergeblich versucht, ihn zu reanimieren, teilte die Feuerwehr der

zuständigen Verbandsgemeinde Asbach mit. Laut Polizei

war er zuvor mit seinem Fahrzeug im Bereich einer Kreuzung von der

Fahrbahn abgekommen. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar.

Weitere Menschen, etwa Bewohner des Hauses, blieben unverletzt. Durch den Aufprall wurden laut Polizei außer dem Lkw das Gebäude wie

auch ein Auto beschädigt. Bei dem Laster handelt es sich den Angaben

zufolge um einen Schwertransport mit einer Baumaschine als Ladung.

Die Bergungsarbeiten dauerten demnach auch noch am späten Abend an und die Unfallstelle war voll gesperrt. An den Rettungs- und

Bergungsmaßnahmen waren 22 Einsatzkräfte beteiligt.