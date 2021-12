Auf der A61 bei Kruft (Kreis Mayen-Koblenz) ist am Abend ein mit Schweinefleisch beladener Sattelzug in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, konnte der Fahrer seinen Lkw noch auf dem Seitenstreifen abstellen und sich aus dem Führerhaus ins Freie retten. Kurz darauf stand der Sattelzug in Flammen. Wegen der starken Rauchentwicklung musste die A61 in beide Richtungen für mehr als eine Stunde gesperrt werden, in Richtung Koblenz für zwei weitere Stunden. Als Brandursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt.