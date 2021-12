per Mail teilen

Im Rhein-Hunsrück-Kreis ist Rita Lanius-Heck offiziell als Kandidatin für den Posten des Landratsamts bestätigt worden. Nach Angaben des Kreises tritt Lanius-Heck als unabhängige Kandidatin an. Die landwirtschaftliche Unternehmerin führt bereits seit Oktober die Amtsgeschäfte des Landrats Marlon Bröhr, weil der amtierende Landrat als Direktkandidat in den neuen Bundestag einzieht. Die Landratswahl im Hunsrück findet am 16. Januar statt.