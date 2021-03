Die Corona-Pandemie lähmt nach wie vor den Arbeitsmarkt im Norden von Rheinland-Pfalz. Wie die Agenturen berichten, ist der sonst übliche Frühjahrsaufschwung bislang ausgeblieben. Und es gibt deutlich mehr Langzeitarbeitslose als im Vorjahr: Wegen der Corona-Pandemie war es im vergangenen Jahr für Arbeitslose viel schwerer, wieder eine Beschäftigung zu finden. Gleichzeitig könnten Langzeitarbeitslose derzeit kaum gefördert werden, so der Leiter der Agentur für Arbeit in Neuwied, Starfeld. Fast überall tritt der Arbeitsmarkt auf der Stelle. Normalerweise startet um diese Zeit die Gastronomie in die neue Saison und stellt die im Winter abgemeldeten Mitarbeiter wieder ein. Wie das dieses Jahr sein wird, hänge stark von der Entscheidung über weitere Lockerungen ab, so der Leiter der Agentur für Arbeit in Koblenz, Schmidt.