Koblenzer Oberbürgermeister offen für Teilverkauf von Gemeinschaftsklinikum

Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein könnte an einen privaten Krankenhauskonzern gehen. Der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD) hält einen Verkauf an die Sana Klinik AG für möglich.

Oberbürgermeister Langner, der zugleich auch Vorsitzender der Gesellschafterversammlung des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein (GKM) ist, hat die Tür für eine Privatisierung aufgemacht. Er könne es sich vorstellen, dass ein privater Klinikkonzern in den kommenden Jahren die Mehrheit am Klinikum übernehme, sagte Langner im SWR-Interview.

"Das GKM gibt es nicht als Dreingabe, die Bedingungen müssen stimmen."

Für eine Privatisierung müssten aber laut Langner auch die Rahmenbedingungen stimmen. Zunächst müssten die Gesellschafter einem solchen Verkauf zustimmen. Das sind neben der Stadt Koblenz auch der Kreis Mayen-Koblenz sowie einige kirchliche Stiftungen.

Auch der Verkaufspreis spiele eine Rolle, denn das Gemeinschaftsklinikum gebe es nicht als "Dreingabe", sondern die vertraglichen Bedingungen müssten stimmen. Es sei aber notwendig, sich einen starken Partner ins Boot zu holen, denn in den nächsten Jahren stünden viele Investitionen an, die in der vorhandenen Gesellschafterstruktur nur schwer zu stemmen seien.

Möglicher Käufer des Gemeinschaftsklinikums: Sana

Als Käufer in Frage komme zum Beispiel der private Klinikkonzern Sana, der bereits seit einiger Zeit im Unternehmen vertreten ist: Im Rahmen eines Managementvertrags stellt Sana die Geschäftsführerin des Gemeinschaftsklinikums.

Ein möglicher Verkauf des Klinikums ist umstritten. Die Gewerkschaft Verdi hat bereits eine Demonstration angekündigt. Sie fürchtet um Arbeitsplätze - vor allem an den kleineren Standorten - und fordert, dass das GKM in öffentlicher Hand bleibt. Erst Ende April hatte die Sana Klinik AG Massenentlassungen angekündigt. Auch von Seiten der Linken in Koblenz gab es bereits Kritik.

Betriebsrat sorgt sich um Stimmung der Mitarbeiter

Der Betriebsrat des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein fordert, dass sich das Unternehmen weiterhin in Ruhe wirtschaftlich erholen kann. Nach den Millionenverlusten aus 2019 gehe es nun wirtschaftlich wieder aufwärts. Auch das Verhältnis zur Geschäftsführung sei gut.

Im Gespräch mit dem SWR befürchtet die stellvertretende Konzern-Betriebsratsvorsitzende Heike Salm, dass die Diskussion für mehr Unruhe unter den Mitarbeitern sorgen würde. Dabei brauche das Unternehmen Beständigkeit, um wirtschaftlich wieder in sicheres Fahrwasser zu kommen.

Langner will bald Klarheit zu Gemeinschaftsklinikum

Laut dem Koblenzer Oberbürgermeister könnten schon vor der Sommerpause erste Entscheidungen getroffen werden, wie es mit dem GKM weiter geht. Denn es müsse entschieden werden, ob der Managementvertrag mit Sana verlängert werde. Es gebe viel Handlungsbedarf, gerade weil viel in die Häuser investiert werden müsse.