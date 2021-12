Oberbürgermeister Langner von Passanten angegriffen

per Mail teilen

Der Oberbürgermeister von Koblenz, David Langner (SPD), ist bei einem Pressetermin von einem Passanten körperlich angegriffen worden. Der Mann stieß den SPD-Politiker in Anwesenheit mehrere Pressevertreter zu Boden. Langner blieb unverletzt. Die Polizei nahm den Angreifer vorläufig fest. Nach dem Vorfall sagte Langner dem SWR, dass der Angriff aus dem Nichts gekommen sei. Als Oberbürgermeister bekomme er auch immer mal wieder etwas beleidigendere E-Mails, aber so einen Angriff habe er noch nicht erlebt. Langner wird sich nach eigenen Angaben mit der Polizei über die möglichen Beweggründe des Angreifers austauschen und das weitere Vorgehen besprechen. Klar sei aber, dass so ein Angriff untragbar sei - auch wenn es nur ein Schubser war, sagte Langner.