Langlauf am Stegskopf wieder möglich

Langläufer können in den kommenden Wochen wieder die Loipen am Stegskopf im oberen Westerwald nutzen. Vorausgesetzt, das Wetter spielt mit und es gibt Schnee. Wie die DBU Naturerbe als Besitzer des ehemaligen Truppenübungsplatzes mitteilt, konnten Unstimmigkeiten mit dem Skisportverein Nisterberg beigelegt werden. In den vergangenen Jahren hätten teilweise Autos die Loipen durchquert und zerstört. Das habe einige Langläufer verärgert. Wie die DBU Naturerbe weiter mitteilt, werden die Loipen durch den Verein jetzt dichter beieinander gespurt. So können Autos problemlos daran vorbeifahren.