Das Landgericht Koblenz hat mehrjährige Haftstrafen gegen zwei Männer verhängt, die in Andernach Polizisten angegriffen und schwer verletzt haben. Der Hauptangeklagte muss für zehn Jahre ins Gefängnis.

Der 30-Jährige aus Andernach wurde wegen versuchten Totschlags, schwerer Körperverletzung und Widerstands gegen Vollzugsbeamte verurteilt. Er hatte unter anderem einem Polizisten gegen den Kopf getreten. Dieser erlitt mehrere Brüche und musste intensivmedizinisch behandelt werden.

Der zweite Angeklagte erhielt zwei Jahre und neun Monate Gefängnis. Auch hier lautet die Begründung: Schwere Körperverletzung und Widerstand gegen Vollzugsbeamte. Der Verteidiger des Angeklagten hatte auf eine Bewährungsstrafe plädiert. Dem war das Gericht nicht nachgekommen.

Mit Urteil solle auch Zeichen gesetzt werden

Der vorsitzende Richter machte in seiner Urteilsbegründung deutlich, dass mit der harten Strafe ein Zeichen gesetzt werden solle. Auch wenn die beiden Männer vorher nicht straffällig geworden seien, Reue gezeigt hätten - und von Zeugen als friedliche Menschen beschrieben worden seien, so hätten sie mit ihrer Tat doch große Schuld auf sich geladen.

Motiv bleibt ungeklärt

Dem Urteil vorangegangen waren vier Verhandlungstage, an denen das Gericht versucht hatte, den Motiven der Angeklagten auf die Spur zu kommen. Bis zuletzt konnte allerdings nicht geklärt werden, warum die befreundeten Männer so agressiv handelten. Der Staatsanwalt hatte in seinem Plädoyer erklärt, dass die Männer sich aus einem "nichtigen Grund assozial verhalten“ hätten. Ein Verteidiger sprach von einer Verkettung ungünstiger Umstände.

Gutachter schätzte Alkoholisierungsgrad ein

Am letzten Verhandlungstag war unter anderem noch ein Gutachter zu Wort gekommen. Dieser war gebeten worden, anhand der vorliegenden Videoaufzeichnungen eine Einschätzung zum Alkoholisierungsgrad der Angeklagten zu machen. Nach Auswertung der Aufnahmen hatte der Gutachter geurteilt, dass Alkohol kaum oder nur wenig Einfluss auf die Handlungen der Männer gehabt haben könne.

Hauptangeklagter habe keine Ausfallerscheinungen gezeigt

Dies begründete er mit dem Auftreten der beiden - insbesondere der Hauptangeklagte habe keinerlei Ausfallerscheinungen gezeigt. Sein Gang sei sicher gewesen und seine Handlungen zielgerichtet. Trotz des vom Hauptangeklagten eingeräumten, regelmäßigen Alkoholkonsums müsse man davon ausgehen, dass dieser zum Tatzeitpunkt höchstens "angetrunken“ gewesen sei.

Mitangeklagter hatte bei Blutuntersuchung 0,9 Promille

Gesicherte Werte lägen nicht vor, da der Hauptangeklagte erst später festgenommen worden sei. Bei seiner Blutuntersuchung habe man keinen Alkohol nachweisen können. Bei dem Mitangeklagten seien 0,9 Promille Alkohol im Blut festgestellt worden - ebenso Spuren von Cannabis-Konsum. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest habe rund eine Stunde nach der Tat einen Wert von 1,57 Promille ergeben.

Gericht sah keine Minderung der Schuld

Das Gericht sah bezüglich einer Alkoholisierung der beiden Männer keinen Grund für eine Schuldverminderung. Insbesondere dem Hauptangeklagten habe bei seinem Tritt klar sein müssen, dass er den Polizisten lebensgefährlich verletzen kann. "Durch den Tritt haben sie sich selbst an die Wand genagelt", sagte der vorsitzende Richter. Durch eine "Augenblicksreaktion" habe er das Leben eines anderen Menschen für immer verändert und sein eigenes "weggeworfen".