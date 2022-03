Landwirte sorgen sich wegen Trockenheit

Die anhaltende Trockenheit bereitet vielen Landwirten und auch Förstern im Norden von Rheinland-Pfalz zunehmend Sorgen. Vor allem junge Pflanzen litten unter der Trockenheit, so die Begründung. Sprecher des Bauern- und Winzerverbands aus dem Westerwald und dem Hunsrück sagten, das Wasser sei etwa für das Düngen der Felder wichtig. Viele Ackerböden seien an der Oberfläche ausgetrocknet - Wind und Nachtfrost würden das Problem noch verstärken. Auch Winzer in der Region, wie etwa Gotthard Emmerich aus Leutesdorf am Rhein, sorgen sich wegen der Trockenheit. Betroffen seien vor allem junge Weinstöcke, sie hätten noch keine tiefen Wurzeln gebildet. Auch die Förster beispielswiese in den Forstämtern von Adenau und Koblenz, wünschen sich Wassernachschub für ihre Neuanpflanzungen in den Wäldern. Das warme Wetter sei zudem gut für den Borkenkäfer. Die Förster befürchten, dass die Käfer sich in diesem Jahr besonders gut vermehren könnten.