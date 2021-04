per Mail teilen

Vertreter des Bauern- und Winzerverbandes im Kreis Ahrweiler haben sich bei einem Ortstermin am Montag gegen einen geplanten Solarpark in der Verbandsgemeinde Adenau in den Ortsgemeinden Dankerath, Senscheid und Trierscheid ausgesprochen. Die geplanten Solaranlagen unter anderem auf Weideland könne die Existenz der Bauern gefährden, sagte der Vorsitzende des Bauern- und Winzerverbandes im Kreis Ahrweiler, Franz Schäfer dem SWR. Die Bürgermeister der Ortsgemeinden Dankerath, Senscheid und Trierscheid wollen sich nach Ostern mit den Landwirten treffen, um über den geplanten Solarpark zu sprechen.