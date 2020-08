Am Montag will die Tierschutzorganisation PETA im Schlossrondell gegen Tiertransporte ins EU-Ausland demonstrieren. Außerdem ist der Verein "Land schafft Verbindung" in den Augusta-Anlagen und auf dem Parkplatz der Rhein-Mosel-Halle aktiv. Der Verein setzt sich dort unter anderem für mehr regionale Landwirtschaft ein. Was Demonstrationen angeht, ist der Montag der ruhigste Tag des Agrargipfels.

Die größte Protestaktion ist für Dienstag geplant. Rund 400 Traktoren fahren aus dem Umland sternförmig auf die Rhein-Mosel-Halle zu. Um für möglichst viel Aufmerksamkeit und Stau zu sorgen, geht es bereits um sechs Uhr morgens los, also rechtzeitig zum Berufsverkehr. Pendler sollten also nach Möglichkeit mit dem Zug kommen. Die Traktoren sind unter anderem auf der B49 und der B9 in Richtung Koblenz unterwegs. Auch die Südbrücke wird praktisch dicht sein. Natürlich wird es auch in den Straßen und auf den Parkplätzen rund um die Rhein-Mosel-Halle voll werden, wenn die Traktoren dort ankommen. Die Demo dauert bis etwa 13 Uhr.