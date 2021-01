per Mail teilen

Ein Landwirt aus dem Westerwald muss den Schaden bezahlen, den eine seiner Kühe an einem Auto verursacht hat. Das hat das Landgericht Koblenz entschieden und damit das erste Urteil des Amtsgerichts Westerburg bestätigt. Der Landwirt weigerte sich, den Schaden für die Delle im Auto zu bezahlen. Das war nach Zeugenangaben direkt neben einer Weide abgestellt worden, so dass eine Engstelle entstand. Als der Landwirt seine 21 Kühe von dort auf eine andere Weide trieb, sollen die Kühe das Fahrzeug nach Zeugenangaben touchiert haben. Ein Sachverständiger fand später Haare der Kühe an dem Wagen. Der Westerwälder Landwirt muss deshalb den Schaden zahlen, urteilte das Koblenzer Landgericht. Er hätte nach Ansicht der Richter warten müssen, bis das Auto wegfährt, obwohl es verbotswidrig geparkt hatte.