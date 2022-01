Vier Kandidaten bei Landratswahl im Rhein-Hunsrück-Kreis

Was macht eigentlich Marlon Bröhr?

Marlon Bröhr ist im September 2021 für die CDU in den Bundestag gewählt worden. Wie er im Gespräch mit dem SWR berichtet, hat er sich mittlerweile in Berlin gut eingelebt und zunächst ein provisorisches Büro bezogen. Seit Ende 2021 ist bekannt, in welchen Ausschüssen er aktiv sein wird. Dabei handele es sich um den Verteidigungsausschuss und den Petitionsausschuss. Bröhr wohnt nach eigenen Angaben im Hotel und fährt an den Wochenende stets in seine Heimat im Rhein-Hunsrück-Kreis.