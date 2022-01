Vier Kandidaten bei Landratswahl im Kreis Ahrweiler

Die Menschen im Kreis Ahrweiler haben die Wahl: Sie brauchen eine neuen Landrat oder eine neue Landrätin. Jürgen Pföhler (CDU) ging als umstrittener Landrat Ende Oktober in den vorzeitigen Ruhestand.

Die Landratswahl im Kreis Ahrweiler steht bei den Menschen sehr unter dem Eindruck der verheerenden Flut im Juli letzten Jahres. Der oder die künftige Amtsinhaberin muss den Wiederaufbau organisieren und gleichzeitig die anderen Regionen des Kreises im Blick behalten. 103.000 wahlberechtigte Menschen leben im gesamten Kreis Ahrweiler. Sie können zwischen einer Bewerberin und drei Bewerbern auswählen.

Die Stelle des Landrates im Kreis Ahrweiler ist seit Ende Oktober nicht mehr besetzt. Seitdem führt der Erste Kreisbeigeordnete Horst Gies (CDU) die Geschäfte, der sich ebenfalls zur Wahl stellt. Die Partei hatte Gies im November auf ihrem Kreisparteitag als Kandidaten gekürt.

Als parteiloser Kandidat geht Axel Ritter aus Bad Neuenahr ins Rennen. 2015 war er als einziger Landrats-Kandidat gegen Pföhler (CDU) angetreten.

Überparteilich tritt Finanzwirt Christoph Schmitt an. Der SPD-Mann aus Niederzissen ist im Kreis Ahrweiler Beigeordneter. Unterstützt wird er von den Freien Wählern.

Die parteilose Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr, Cornelia Weigand, wird von Bündnis 90/Die Grünen unterstützt.

Im Kreis Ahrweiler gibt es 129 Wahllokale

Durch die Hochwasser-Katastrophe vom 14. Juli wurden viele Gebäude im Ahrtal zerstört, darunter auch einige, die üblicherweise als Wahllokale genutzt wurden. Für die Landratswahl sowie auch der eventuellen Stichwahl konnten sowohl im Bereich der Verbandsgemeinde Altenahr wie auch im Bereich der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler wieder flächendeckend Wahllokale eingerichtet werden.

Im Bereich der Verbandsgemeinde Altenahr werden insgesamt 15 Wahllokale, also in jeder der zwölf Ortsgemeinden mindestens ein Wahllokal, und im Bereich der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler insgesamt 14 Wahllokale zur Verfügung stehen. So wird flächendeckend eine Urnenwahl für die Menschen möglich sein. Nach derzeitigem Stand sind sechs der Wahllokale im Kreis als Zelt-Lösungen umgesetzt: in Ahrbrück, Altenburg, Dernau, Rech, Bad Neuenahr und Bad Bodendorf.