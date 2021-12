Landrat Frank Puchtler stellt sich nicht zur Wiederwahl

Der Landrat des Rhein-Lahn Kreises, Frank Puchtler (SPD), hört auf. Wie Puchtler am späten Freitagnachmittag mitteilte, trete er aus familiären Gründen nach dem Ende seiner Amtszeit ab und werde sich nicht zur Wiederwahl stellen. Es sei eine schmerzhafte, aber notwendige Entscheidung gewesen, die politische Karriere nach 42 Jahren zu beenden, sagte Puchtler dem SWR. Er steht seit 2014 an der Spitze des Rhein-Lahn-Kreises. Die SPD will am Abend darüber informieren, wen sie stattdessen in die Landratswahl im März nächsten Jahres schickt.