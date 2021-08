per Mail teilen

Der in der Flutkatastrophe in die Kritik geratene Landrat im Kreis Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU), wird sein Amt nicht mehr ausüben. Das teilte die CDU-Fraktion im Kreis Ahrweiler mit.

"Landrat Dr. Jürgen Pföhler kann krankheitsbedingt sein Amt absehbar nicht mehr ausüben. Sein Schritt, das Amt nicht mehr wahrzunehmen, war daher notwendig und unausweichlich", heißt am Montagabend in einer Pressemitteilung der CDU-Fraktion. Das Vertrauen der Menschen im Kreis sei nicht mehr gegeben. Der Kreis Ahrweiler brauche einen unbelasteten personellen Neuanfang für die Herausforderungen der kommenden Jahre, so die Fraktion.

Es sei erkennbar geworden, dass es in der Vergangenheit und am Tag der Katastrophe Versäumnisse und Fehler gab, schreibt die CDU-Fraktion weiter. Es sei daher folgerichtig, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet habe.

Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen Pföhler

Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt derzeit gegen den Landrat Pföhler und eine weitere Person aus dem Krisenstab wegen fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Tötung durch Unterlassen.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die SPD-Fraktion im Kreistag von Ahrweiler den Landrat in einer Resolution zum Rücktritt aufgefordert. Allerdings wollte man Pföhler und den Menschen im Kreis ein aufwendiges Abwahlverfahren ersparen. Auch die Grünen im Kreis hatten Pföhlers Rücktritt gefordert.