Landrat will dezentrale Impfzentren

Der Landrat von Neuwied Achim Hallerbach hat sich für mehr dezentrale Impfzentren im Kreis ausgesprochen. Wie der Kreis mitteilte, kann das Ende September geschlossene Impfzentrum in Oberhonnefeld nicht wieder in Betrieb genommen werden, weil die Infrastruktur bereits abgebaut wurde. Deshalb sollen nun kleinere Impfzentren in Bürgerhäusern oder Turnhallen eingerichtet werden. Dazu sei der Kreis mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Gemeinden in Gesprächen. Betrieben werden sollen die Impfzentren demnach von niedergelassenen Ärzten.