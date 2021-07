per Mail teilen

Vor dem Landgericht Koblenz muss sich seit Mittwoch ein Mann verantworten, der mit einer Gasexplosion ein Haus in Arzbach zerstört haben soll. Der Beschuldigte wollte sich laut Staatsanwaltschaft mit der Explosion das Leben nehmen.

Der 54-jährige Mann aus Litauen legte direkt zu Prozessbeginn ein umfangreiches Geständnis ab. Dabei hat er zugegeben, dass er im Oktober 2020 die Gasflaschen in seinem Haus in Arzbach aufgedreht hat, um Selbstmord zu begehen. Er hat zudem immer wieder betont, dass er das Haus nicht beschädigen wollte. Außerdem könne er sich nicht an das Feuer im Keller und die anschließende Explosion erinnern. Im Laufe des Prozesses soll ein Gutachter klären, wie es zu dem Brand kommen konnte.

Beschuldigter war laut Staatsanwaltschaft zur Tatzeit schuldunfähig

Der Mann ist wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und schwerer Brandstiftung angeklagt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war der Beschuldigte zur Tatzeit schuldunfähig. Der Prozess soll jetzt klären, ob er eine Gefahr für die Allgemeinheit ist und in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden muss.

Haus durch Explosion stark beschädigt

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft drehte der Beschuldigte im Erdgeschoss des Wohnhauses im Rhein-Lahn-Kreis fünf Gasflaschen auf, um eine Verpuffung oder Explosion herbeizuführen. Anschließend soll er im Keller ein Feuer gelegt haben. Um kurz nach 10 Uhr kam es nach Angaben der Staatsanwaltschaft zu einer Explosion, die den überwiegenden Teil des Vorderbereichs des Hauses zerstört hat. Die Flammen hatten sich anschließend über das Treppenhaus über alle Etagen bis ins Dachgeschoss des Hauses ausgebreitet.