Mordprozess in Limburg: Lebenslange Haft für Angeklagten

Hinweis

Es gibt Situationen, die sind alles andere als leicht. Entscheidend ist, dass man damit nicht alleine bleiben muss: Sorgen und Gedanken kann man teilen – Hier gibt es Hilfe:

Telefonseelsorge:

Unter den Rufnummern 0800-1110111 und 0800-1110222 bekommen Erkrankte und Angehörige Soforthilfe. Die Hotline ist täglich 24 Stunden erreichbar, anonym und kostenlos. Die TelefonSeelsorge (telefonseelsorge.de) bietet auch Mail-, Chat- und Vor-Ort-Beratungen an.

Es gibts auch ein muslimisches Seelsorgetelefon, das rund um die Uhr unter 030-443509821 erreichbar ist.

Stiftung Deutsche Depressionshilfe:

Auf der Website der Stiftung Deutsche Depressionshilfe sind Kliniken und Anlaufstellen mit Schwerpunkt Psychiatrie und Psychotherapie per Schnellsuche zu finden. Wer Hilfe sucht, kann so Einrichtungen in der nächsten Umgebung finden, auch Krisendienste und Beratungsstellen sind dort aufgelistet.

Selbsthilfegruppen:

Für viele Betroffene sind auch Selbsthilfegruppen eine gute Anlaufstelle. Die NAKOS (Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen) bietet eine Übersicht nach Wohnort. Die Website www.schon-mal-an-selbsthilfegruppen-gedacht.de ist speziell für junge Leute gedacht.