Landgericht Koblenz: Kein Schmerzensgeld nach Sturz in Hotel

Ein Hotelbesitzer an der Mosel muss einer Frau keinen Schadenersatz dafür zahlen, dass sie auf der Treppe gestürzt ist und sich dabei verletzt hat. Das hat das Landgericht Koblenz entschieden.

Die Frau hat laut Gericht im Juni 2020 mit ihrem Ehemann einen siebentägigen Aufenthalt in dem Hotel in einem Moselort gebucht. Am dritten Tag sei sie beim Runtersteigen der Treppe gestürzt und habe sich den Fuß gebrochen.

Frau verlangte insgesamt 15.000 Euro Schmerzensgeld

Sie musste laut Gericht mehrmals operiert werden und konnte zwei Monate lang nicht arbeiten. Außerdem sei sie sechs Wochen lang in der Wiedereingliederung gewesen.

Die Frau verlangte daraufhin vom Hotelbetreiber Schmerzensgeld und Schadenersatz in Höhe von insgesamt 15.000 Euro. Sie meinte, das Hotel habe seine Pflicht auf Verkehrssicherung verletzt. Es fehle ein zweites Geländer und die Teppichflicken seien Stolperfallen.

Landgericht: Treppe war ausreichend sicher

Das Koblenzer Landgericht wies die Klage jedoch ab. Der Hotelier an der Mosel habe alle Vorschriften eingehalten, die die Landesbauverordnung vorgebe. Dazu gehöre auch ein fester und griffsicherer Handgriff. Und diesen gebe es an der Treppe.

Außerdem habe die Frau gesagt, sie sei umgeknickt und habe deshalb Halt gesucht, diesen aber nicht gefunden. Die Treppe und die Teppichflicken seien deshalb gar nicht der Grund für den Sturz, so das Gericht. Den Hotelier treffe deshalb keine Schuld. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.