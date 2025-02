per Mail teilen

Im September hatte ein Mann mit einer Machete bewaffnet versucht, die Polizeistation in Linz zu stürmen. Ab Dienstag muss er sich vor dem Landgericht Koblenz verantworten.

Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz hat Anklage gegen den 29-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der Sachbeschädigung erhoben. Sie geht nach eigenen Angaben davon aus, dass der Mann mit der terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat" sympathisiert.

Mit Machete mehrfach auf Glasscheiben eingeschlagen

Laut Anklage hatte der Mann am 6. September 2024 gegen halb 3 Uhr morgens versucht, die Polizeistation in Linz zu stürmen. Dabei sei er mit einer Machete mit einer 47 Zentimeter langen Klinge bewaffnet gewesen. Als er die Dienststelle betrat, soll er dreimal "Allahu Akhbar", also "Gott ist groß", gerufen haben.

Anschließend soll er versucht haben, die Glasscheibe einzuschlagen, die den Eingangsbereich vom Wachraum trennt. Dort saß der diensthabende Polizeibeamte, der sofort eingriff und die Türen der Sicherheitsschleuse schloss. Der Angreifer konnte dadurch weder in die Diensträume gelangen, noch das Gebäude verlassen. Spezialkräfte überwältigten ihn gegen 5 Uhr mit einem Taser.

Angeklagter soll sich über das Internet radikalisiert haben

Nach Einschätzung der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz war der Angriff islamistisch motiviert. Der 29-Jährige hat sich demnach über das Internet radikalisiert und sympathisiert auch mit der Ideologie der terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat". Er habe die Polizeibeamten töten wollen, weil sie für eine Gesellschaftsordnung stehen, die nicht seinen religiösen und weltpolitischen Vorstellungen entspricht, so die Anklage.

Nach Angaben des Innenministeriums ist der Mann albanischer Staatsangehöriger und hält sich legal in Deutschland auf. Laut dem Landeskriminalamt war er bereits polizeilich bekannt, allerdings nicht wegen möglicher islamistischer Taten.

Angeklagter schweigt zu den Vorwürfen

Bisher hat sich der Angeklagte laut Generalstaatsanwaltschaft Koblenz nicht zu den Vorwürfen geäußert. Ob er das beim Prozess tun wird, bleibt abzuwarten. Das Strafmaß für versuchten Mord liegt zwischen drei Jahren und lebenslanger Haft. Wie es letztendlich ausfällt, hängt davon ab, was sich beim Prozess noch ergibt.