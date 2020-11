Vor dem Landgericht Koblenz beginnt am Nachmittag ein Mordprozess gegen einen Mann, der vor zehn Jahren seine Eltern in Paraguay getötet haben soll. Der 48-jährige Mann soll laut Staatsanwaltschaft im April 2010 mehrfach mit einem Messer auf seine Eltern eingestochen haben. Beide waren daraufhin an ihren Verletzungen gestorben. Der Beschuldigte wollte laut Staatsanwaltschaft an das Erbe seiner Eltern und soll sie deshalb ermordet haben. Wie das Koblenzer Landgericht mitteilte, war der Angeklagte bereits in einem Verfahren in Paraguay verurteilt und für schuldunfähig erklärt worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft werde dem Mann jetzt in Koblenz erneut der Prozess gemacht, weil er seinen letzten deutschen Wohnsitz im Bereich der Koblenzer Staatsanwaltschaft hatte. Außerdem war der Angeklagte nach seinem Verfahren in Paraguay unter ungeklärten Umständen zurück nach Deutschland gekommen und hier aufgegriffen worden, so das Gericht.