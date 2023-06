In Koblenz hat der Prozess gegen einen mutmaßlichen Geldautomatensprenger begonnen: Der 26-Jährige aus den Niederlanden gab die Tat zu und machte ein paar weitere Angaben.

Der Verteidiger des Niederländers verlas beim Prozessauftakt am Mittwochmorgen vor dem Landgericht Koblenz eine schriftliche Einlassung. Darin gab der 26-Jährige die Tat zu und sagte, er bereue sie. Danach schilderte der Anwalt die Abläufe der Geldautomatensprengung in Niederzissen am 6. Mai 2022 aus der Sicht des Beschuldigten.

Geldnot als Motiv für die Beteiligung an der Geldautomatensprengung

Der gab an, nach einem schweren Radunfall sei er in Geldnot gewesen, habe kaum arbeiten können und von Sozialleistungen gelebt. Er habe aber seine Freundin heiraten und eine Familie gründen wollen. Deshalb habe er sich im Bekanntenkreis umgehört und dann das Angebot bekommen, sich an der Geldautomatensprengung zu beteiligen.

Dafür habe er unter anderem Werkzeug wie Stemmeisen und einen Hammer besorgt, so der Angeklagte. Das sei gebraucht worden, um an dem Automaten die Verkleidung auszuhebeln. Für seine Beteiligung sollte er nach eigenen Angaben einen Teil der Beute bekommen. Wie viel, sagte er aber nicht.

Bei der Tat sollen der Angeklagte und mindestens zwei weitere Komplizen an rund 30.000 Euro Beute gekommen sein. Der 26-Jährige macht aber keine Angaben zu seinen Mittätern.

Automatensprenger sollen nach Unfall zu Fuß weiter geflüchtet sein

Über seinen Anwalt ließ er weiter mitteilen, nach der Geldautomatensprengung seien er und seine Komplizen mit einem Auto geflohen. An dem Wagen hatten sie laut Staatsanwaltschaft vorher gestohlene Kennzeichen montiert. Auf der Flucht verursachten sie einen Unfall in der Nähe des Nürburgrings, danach flüchteten sie zu Fuß weiter.

An dem Fluchtauto entstand den Angaben zufolge Totalschaden. Wie der Angeklagte es danach zurück in die Niederlande schaffte, sagte er am Mittwoch nicht. Durch die Sprengung des Geldautomaten soll an dem Bankgebäude in Niederzissen nach Angaben des Landgerichts Koblenz ein Schaden von über 580.000 Euro entstanden sein.

Möglicherweise geht mit dem Geständnis des Angeklagten der Prozess schon in der kommenden Woche zu Ende. Darüber hatte es im Vorfeld auch schon Gespräche zwischen der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung gegeben.