Vier Jahre nach dem Fund von insgesamt 1,2 Tonnen Elfenbein im Hunsrück und am Flughafen Berlin-Schönefeld hat der Prozess begonnen. Vor dem Landgericht Cottbus müssen sich zwei Angeklagte wegen Verstößen gegen das Bundesnaturschutzgesetz verantworten. Denn der Handel mit Elfenbein ist verboten Laut Anklage hatten Zoll und Justiz 2016 etwa 570 Kilogramm Elfenbein in einer Industriehalle in Emmelshausen im Hunsrück gefunden, die einer der Angeklagten angemietet hatte. Außerdem soll er etwa 600 Kilogramm Elfenbein als Kaminuhren deklariert und versucht haben, sie aus Deutschland auszuführen. Der zweite Angeklagte soll ihm bei der Verarbeitung des Elfenbeins geholfen haben. Der Fund hatte einen Marktwert von mehr als einer Million Euro und war nach Angaben der Staatsanwaltschaft der größte seiner Art in Deutschland.