Auch im Norden von Rheinland-Pfalz kontrollieren Polizei und Ordnungsämter heute, ob die Corona-Regeln eingehalten werden. Das Innenministerium hatte den landesweiten Kontrolltag wegen der immer noch hohen Zahl an Neuinfektionen ausgerufen. Nach eigenen Angaben kontrollieren die Ordnungsämter und das Polizeipräsidium Koblenz die geltenden Abstandsregeln. Außerdem hätten die Beamten die Maskenpflicht in bestimmten Innenstädten im Blick. In Supermärkten und öffentlichen Verkehrsmitteln soll kontrolliert werden, ob sich jeder daran hält eine OP- oder FFP2 Maske zu tragen. Auch an beliebten Ausflugszielen, wie etwa rund um die Hohe Acht will sich die Polizei zeigen und die Corona Bestimmungen überwachen. Nur wer sich an die bestehenden Regeln halte, könne sich und seine Mitmenschen schützen, heißt es aus dem Innenministerium.