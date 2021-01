Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat begonnen. Sie findet wegen Corona über das Internet und nicht wie sonst üblich in Bad Neuenahr statt. Wichtigster Tagungspunkt ist die Wahl eines neuen Präses, der die zweitgrößte deutsche Landeskirche in den kommenden acht Jahren vertreten soll. Der derzeitige Präses Manfred Rekowski geht in den Ruhestand. Der 62-Jährige hatte kürzlich bekanntgegeben, dass er seit zwei Jahren an einer chronischen Leukämie erkrankt sei, die er aber dank Medikamenten im Griff habe. Die Abgeordneten aus den 37 Kirchenkreisen können zwischen drei Nachfolge-Kandidaten für Rekowski wählen. Außerdem wollen sie einige neue Mitglieder der Kirchenleitung bestimmen.