Die jährliche Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland findet möglicherweise nicht mehr in Bad Neuenahr-Ahrweiler statt. Nach Angaben eines Kirchensprechers tagt die Landessynode im kommenden Jahr in Düsseldorf. Wie es danach weiter gehe, sei ungewiss. Seit Mitte der 70er Jahre tagte die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland traditionell mit rund 250 Teilnehmern in einem großen Hotel in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Landessynode vertritt rund 2,4 Millionen Kirchenmitglieder aus Gemeinden in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland. Nach Angaben des Kirchensprechers kann die Landessynode in dem Hotel an der Ahr zukünftig nicht mehr stattfinden, weil Tagungsräume zu Wellnessbereichen umgebaut wurden. Die diesjährige Landessynode fand wegen der Corona-Pandemie rein digital statt.