Der Landessportbund Rheinland-Pfalz wird die Koblenzer Wochen der Demokratie - anders als geplant - nicht unterstützen. Grund ist die Teilnahme des stellvertretenden AfD Landesvorsitzenden Joachim Paul an der Veranstaltungsreihe, die noch bis zum 3. Oktober läuft. Das teilte der LSB mit. Ursprünglich hatte der Landessportbund eigenen Angaben zufolge eine Infoveranstaltung per Livestream zum Thema Integration durch Sport geplant. Nun zog er seine Zusage zurück. Die Werte des Sports, die auch in der Satzung des Landessportbundes festgeschrieben sind, stünden im Widerspruch zur Programmatik antidemokratischer, rechtspopulistischer Parteien wie der AfD. Der LSB setze sich vielmehr für Fairness, Vielfalt und Demokratie ein. Auch das Aktionsbündnis gegen Rassismus war wegen der Teilnahme Pauls von der Veranstaltungsreihe zurückgetreten. Er war Co- Referent eines Online-Vortrags über die DDR.