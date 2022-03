Landesregierung will Flächen an der Ahr neu aufteilen

per Mail teilen

Die Landesregierung will die Flächen im von der Flut zerstörten Ahrtal neu ordnen. Für diesen Zweck hat der Staatssekretär für Landwirtschaft, Andy Becht (FDP), eine Arbeitsgruppe angekündigt. Die Flächen vieler Landwirte und Winzer seien völlig zerstört, sagte Becht. Damit sie ihre Arbeit wieder aufnehmen könnten, müssten schnellstmöglich gut erschlossene Bewirtschaftungsflächen zur Verfügung gestellt werden. Unklar ist allerdings noch, wie der Grund und Boden genau verteilt werden soll. Das soll die Arbeitsgruppe aus Mitarbeitern des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum möglichst schnell ermitteln. Die Neuverteilung der Flächen orientiert sich auch an Faktoren wie zum Beispiel den Verläufen der Ahr, von Straßen und zentralen Stromleitungen. Auch die Menschen vor Ort sollen in die Neuordnung mit einbezogen werden.