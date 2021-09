Landeshandwerkskonferenz zum Ahr-Wiederaufbau

Auf einer Konferenz in Koblenz diskutieren heute Nachmittag Vertreter von Handwerkskammern und Kreishandwerkerschaften aus ganz Rheinland-Pfalz über die Auswirkungen der Flutkatastrophe an der Ahr. Dazu wird die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) erwartet: Der Wiederaufbau an der Ahr werde in den kommenden Jahren zur Mega-Herausforderung und Mega-Aufgabe für Handwerk, Politik und Gesellschaft, so steht es in der Einladung zur Landeshandwerkskonferenz. Das Thema ist brisant: Schon jetzt müssen Bürger und Bürgerinnen teilweise lange warten, bis sie Termine bei Handwerkern bekommen. Dieses Problem werde sich durch den Wiederaufbau an der Ahr weiter verschärfen, und zwar in ganz Rheinland-Pfalz, befürchten die Vorsitzenden der Handwerksverbände. Zudem gebe es immer größere Probleme durch Materialmangel. Außerdem würden in vielen Betrieben Auszubildende fehlen.