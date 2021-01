Die Macher der Landesgartenschau lassen ab Montag drei mögliche Sitzbänke testen. Interessierte Bürger können eine Woche auf den Holzbänken im Hof des Rathauses probesitzen. Die Macher der Landesgartenschau hatten in den vergangenen Wochen bereits eine Musterbank in den Parkanlagen präsentiert. Städtische Mitarbeiter hatten sich aber gegen das Modell ausgesprochen, weil ein Betonsockel unter der Holzleisten nur umständlich mit einem Hochdruckreiniger zu reinigen sei. Im Hof des Rathauses in Bad Neuenahr-Ahrweiler stehen ab Montagmittag die Holzbänke, die unten offen und damit leichter zu reinigen wären. Durch ihre Gestaltung sollen sie auch älteren Menschen das Sitzen und Aufstehen erleichtern. Nach Angaben der Geschäftsführung der Landesgartenschau soll der Stadtrat in einer Woche entscheiden, welche Bänke in zwei Jahren entlang der Ahr stehen sollen.