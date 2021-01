per Mail teilen

Der Stadtrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler hat Donnerstagabend den neuen Haushalt verabschiedet. Die Stadt will nach eigenen Angaben auch für die Landesgartenschau rund 35 Millionen Euro investieren. Unter anderem in neue Gebäude, Straßen, Schulen und Kitas und ein neues Schwimmbad. Auch die Parkanlagen entlang der Ahr sollen teilweise erneuert werden. Sie plane, auch wegen der Corona-Pandemie, im neuen Haushalt mit einem Verlust in Höhe von rund zwei Millionen Euro. Einige Abgaben und Steuern, wie zum Beispiel die Grundsteuer, würden steigen.