Landesgartenschau 2023 im Ahrtal abgesagt

Es gab schon Tickets dafür - doch nun soll die Landesgartenschau 2023 in Bad Neuenahr-Ahrweiler doch nicht stattfinden, teilten die Veranstalter mit.

Grund ist die Flutkatastrophe. Eigentlich sollte die Veranstaltung bereits 2022 stattfinden, dann wurde sie wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben - und nun hat der Aufsichtsrat der Landesgartenschaugesellschaft das Event ganz abgesagt.

Für die mittlerweile abgesagte Landesgartenschau sollten 28 Hektar Grün- und Parkanlagen umgestaltet werden. dpa Bildfunk picture alliance/dpa /Thomas Frey

"Wiederaufbau im Ahrtal hat Priorität"

Der Wiederaufbau im Ahrtal habe absolute Priorität, teilte der Aufsichtsratsvorsitzende Guido Orthen (CDU) mit, der zugleich Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler ist. Nach der Flut alles Zerstörte wieder herzustellen, das werde in den kommenden Jahren alle finanziellen und personellen Ressourcen vor Ort erfordern. Schon vor der jüngsten Entscheidung hatte Orthen auf SWR-Anfrage mitgeteilt, die Zukunft der Veranstaltung stehe nicht auf der Prioritätenliste: Es gebe derzeit dringendere Fragen zu klären.

RP-Wirtschaftsministerin Schmitt hatte sich für eine Schau ausgesprochen

Zuvor hatte sich Landeswirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) in einem Zeitungsinterview für eine Landesgartenschau im Ahrtal ausgesprochen: In der Rhein-Zeitung sagte sie, es brauche eine Schau, die der Situation angepasst sei. Sie müsse zwar in einer anderen Form gestaltet werden, könne aber auch ein "Signal der Hoffnung" sein, so Schmitt in dem Interview.

Tickets werden zurückerstattet

Seit April gab es außerdem bereits Tickets für die Veranstaltung im Vorverkauf. Wer Eintrittskarten erworben habe, bekomme diese selbstverständlich erstattet, teilte nun Bürgermeister Orthen mit. Details dazu würden im Laufe dieses Monats mitgeteilt.