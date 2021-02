Der für den Straßenbau in Rheinland-Pfalz zuständige Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Koblenz hat auf die Kritik des Landesrechnungshofes reagiert. Dieser hatte dem LBM unter anderem vorgeworfen, dass über die Hälfte der Bauprojekte zum Teil deutlich länger dauern würde als geplant. Das sei zum Beispiel wegen der Witterungsbedingungen oft nicht zu verhindern, heißt es jetzt vom LBM als Reaktion auf den aktuellen Bericht des Landesrechnungshofes. Allerdings habe der Landesrechnungshof Bauprojekte der Jahre 2010 bis 2013 geprüft - in der Zwischenzeit habe sich viel beim LBM getan. Zum Beispiel seien merh als 100 Stellen neu geschaffen worden, um den Personalengpass zu beheben. Außerdem werde gerade an der Einführung eines neuen IT-Systems gearbeitet. Der Rechnungshof hatte den Landesbetrieb untersucht und in seinem aktuellen Bericht auch bemängelt, dass neu gebaute Straßen oft Baumängel aufwiesen, was sowohl die Lebensdauer als auch die Sicherheit der Straßen beeinträchtige.