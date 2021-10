Bürgerversammlungen zum Wiederaufbau im Ahrtal beginnen

per Mail teilen

34 zerstörte oder beschädigte Häuser dürfen im Ahrtal nicht mehr an Ort und Stelle aufgebaut werden. In Bürgerversammlungen sollen ab heute Karten vorgestellt werden, die zeigen, wo künftig wieder gebaut werden darf und wo nicht.

Nach Angaben der zuständigen Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord finden die Bürgerversammlungen in den kommenden drei Wochen täglich an der Ahr statt. Dazu fahren Experten der Direktion in die von der Flut betroffenen Orte.

Bewohner können bei diesen Terminen nachfragen, was die Überschwemmungsgebiete für ihre jeweilige Straße bedeuten. Das hatte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) vergangene Woche bei der zweiten Zukunftskonferenz mitgeteilt, bei der das Land die neuen vorläufigen Überschwemmungsgebiete vorgestellt hatte.

Bürgerversammlungen im Ahrtal

Betroffene Orte Veranstaltungsort Datum Uhrzeit Dorsel, Müsch, Kirmutscheid Müsch, Kapelle, Kapellenstraße Montag, 4.10.2021 17:30 Uhr Antweiler, Fuchshofen Antweiler, Turnhalle der Grundschule, Eichenbacher Weg Dienstag, 5.10.2021 17:30 Uhr Schuld Freilichtbühne hinter der Kirche Mittwoch, 6.10.2021 17:30 Uhr Insul, Dümpelfeld Dümpelfeld, Dorfgemeinschaftshaus, Bahnhofstraße Donnerstag, 7.10.2021 17:30 Uhr Ahrbrück, Lind, Kesseling, Heckenbach, Hönningen Zelt auf Sportplatz, Kesselinger Straße Freitag, 8.10.2021 17:30 Uhr Altenahr Altenahr, Kirche, Pützgasse Montag, 11.10.2021 17:30 Uhr Kirchsahr Gemeindehaus, Seeligenweg Dienstag, 12.10.2021 17:30 Uhr Rech Rech, Zelt, Burgwiese Mittwoch, 13.10.2021 17:30 Uhr Mayschoss Kirche, Dorfstraße Donnerstag, 14.10.2021 17:30 Uhr Dernau Zelt auf Schulhof der Grundschule, Römerstraße Freitag, 15.10.2021 17:30 Uhr Bad Neuenahr-Ahrweiler, Stadtteil Walporzheim Versorgungszelt in der Ortsmitte Montag, 18.10.2021 17:30 Uhr Bad Neuenahr-Ahrweiler, Stadtteil Heppingen Kirche Dienstag, 19.10.2021 17:30 Uhr Bad Neuenahr-Ahrweiler, Stadtteile Heimersdorf und Lohrsdorf Heimersdorf, Landskroner Festhalle, Im Bülland Mittwoch, 20.10.2021 17:30 Uhr Sinzig, Kernstadt Sinzig, Helensaal, Koblenzer Straße Donnerstag, 21.10.2021 17:30 Uhr Sinzig, Stadtteil Bad Bodendorf Sinzig, Helensaal, Koblenzer Straße) Freitag, 22.10.2021 17:30 Uhr Bad Neuenahr-Ahrweiler, Stadtteil Bad Neuenahr Heimersdorf, Landskroner Festhalle, Im Bülland Montag, 25.10.2021 17:30 Uhr Bad Neuenahr-Ahrweiler, Stadtteile Ahrweiler und Bachem Ahrweiler, Stadthalle, Marktplatz Dienstag, 26.10.2021 17:30 Uhr

Die meisten Häuser dürfen wieder aufgebaut werden

"Die allermeisten Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen erhalten mit dieser Karte die Gewissheit, dass sie an Ort und Stelle sanieren können. Es gibt nur verhältnismäßig wenige zerstörte Häuser, die im besonderen Gefahrenbereich des Überschwemmungsgebietes liegen und am altem Ort nicht wiederaufgebaut werden können", hatte Dreyer während der Konferenz in Ringen gesagt.

Mit den Betroffenen habe es bereits in der vorletzten Woche Gespräche gegeben - "mit dem Ziel, einen alternativen Bauplatz oder andere individuelle Lösungen zu finden", sagte Dreyer weiter.

15 Milliarden Euro stehen für den Wiederaufbau im Ahrtal bereit. Seit vergangenen Montag können Betroffene ihren Antrag für die Gelder bei der Investitions- und Strukturbank (ISB) Rheinland Pfalz einreichen. 5.032 Anträge seien seitdem eingegangen. Die allermeisten bezögen sich auf Zuwendungen für den Schadenersatz des Hausrates, so Dreyer. Der Wiederaufbau von Privathäusern kann mit bis zu 80 Prozent der Kosten gefördert werden, in Härtefällen mit bis zu 100 Prozent.