Land fördert Pflegeberufe

Nach der Flutkatastrophe müssen für die Auszubildenden in der Pflege im Kreis Ahrweiler neue Lernmöglichkeiten geschaffen werden. Das Land fördert daher moderne und digital vernetzte Ausbildungsräume mit 125.000 Euro. In dem sogenannten Skills Lab sollen die Auszubildenden theoretische und praktische Teile ihrer Ausbildung verbinden können. Das Lab enthalte verschiedene Pflegesimulationspuppen und die dazugehörige Software. Außerdem könnten Teile der praktischen Ausbildung per Videoübertragung durchgeführt werden. Das Skills Lab ist nach Angaben des Sozialministeriums nötig, weil die Flutkatastrophe auch die Pflegeausbildung schwer getroffen hat. Viele Azubis hätten praktische Teile wegen zerstörten Ausbildungsorten wie zum Beispiel ambulanten Pflegediensten nicht abschließen können. Theoretisch erlerntes Wissen habe nicht in der Praxis angewendet und geübt werden können.