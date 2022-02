Verteidigungsministerin zu Besuch im Bundeswehrzentralkrankenhaus

per Mail teilen

Die neue Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat das Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz besucht. Bei ihrem Antrittsbesuch hat sie sich über die Ausstattung und die aktuelle Situation der Klinik informiert. Dabei war vor allem die Rolle des Krankenhauses in der Corona-Pandemie ein Thema. Etwa die personelle Lage des Sanitätsdienstes der Bundeswehr oder die technischen Neuerungen und Innovationen auf diesem Gebiet. Das Zentralkrankenhaus versorgt nicht nur Mitglieder der Bundeswehr in der Pandemie, sondern spielt auch im medizinischen Konzept der Region und auf Bundesebene eine große Rolle.