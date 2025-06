Lahntalbahn: Strecke zwischen Bad Ems und Nassau wieder frei

Pendler und Schüler können aufatmen: Nach monatelanger Sperrung fahren die Züge auf der Lahntalbahn-Strecke zwischen Bad Ems und Nassau jetzt wieder normal.

Seit vergangenem November war die Lahntal-Strecke wegen Bauarbeiten gesperrt. Bahnreisende mussten seitdem auf Ersatzbusse umsteigen. Das hat jetzt ein Ende. Zwischen Bad Ems und Nassau fahren laut Deutscher Bahn jetzt wieder regulär Züge.

Grund für die Sperrung waren Bauarbeiten: Bei Nassau wurde eine Eisenbahnbrücke neu gebaut und auch das Bahnhofsgebäude in Bad Ems musste saniert werden. Die Arbeiten am Bahnhof sind laut Bahn zwar noch nicht komplett abgeschlossen - hier soll in den nächsten Wochen noch am Dach gearbeitet werden. Das soll aber im laufenden Betrieb passieren.

Verzögerungen bei den Bauarbeiten auf der Lahntal-Strecke

Die Lahntal-Strecke sollte eigentlich schon Anfang April wieder freigegeben werden. Doch die Arbeiten hatten sich mehrfach verzögert. Beispielsweise waren an den Lagern der neuen Eisenbahnbrücke bei Nassau Mängel festgestellt worden. Sie mussten daraufhin ausgebaut und nochmal neu montiert werden.

Weitere Instandhaltungsarbeiten auf der Strecke geplant

Aktuell sind zwischen Koblenz, Limburg und Nassau noch reguläre Instandhaltungsarbeiten fällig. Diese sollen laut Bahn aber immer nachts, also weitgehend ohne Auswirkungen auf den Bahnverkehr, durchgeführt werden. Nur einige wenige Züge der Regionalbahnlinie 23 werden den Angaben zufolge zwischen Nassau und Limburg dann durch Busse ersetzt.