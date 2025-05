Lahntalbahn: Bahnstrecke bleibt länger gesperrt als gedacht

Die Bauarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Bad Ems und Nassau verzögern sich nach Angaben der Deutsche Bahn. Es ist schon das zweite Mal, dass sich die Wiederinbetriebnahme der Lahntalbahn verschiebt.

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, verzögern sich dieses Mal die Bauarbeiten an der neuen Eisenbahnbrücke in Nassau. An den Brückenlagern wurden demnach Mängel festgestellt, so dass sie noch einmal ausgebaut und neu montiert werden mussten. Deswegen können ab dem kommenden Montag noch keine Züge fahren.

Es ist bereits das zweite Mal, dass sich die Bauarbeiten auf der Lahntalstrecke verzögern. Ursprünglich sollten die Züge bereits Anfang April wieder fahren können. Das klappte nicht, weil die Bauarbeiten zum Teil aufwändiger waren als ursprünglich gedacht und mehr Zeit brauchten, so die Begründung der Bahn.

Stecke ab Anfang Juni wieder frei

Die Bahn plant jetzt, dass ab dem 4. Juni wieder Züge über die Strecke fahren können. Bis dahin müssen Fahrgäste weiterhin auf Ersatz-Busse ausweichen. Zwischen Lahnstein und Bad Ems sollen die Züge allerdings schon ab dem 19. Mai wieder regulär fahren. Eigentlich sollten bereits Anfang April dieses Jahres wieder Züge zwischen Bad Ems und Nassau fahren.

Seit November des vergangenen Jahres saniert die Deutsche Bahn die Strecke an der Lahn und investiert nach eigenen Angaben etwa 36 Millionen Euro.