Die Stadt Lahnstein hat nach dem schweren Güterzugunfall Ende August einen Rechtsanwalt beauftragt. Nach ihren Angaben soll er mögliche Schadensersatzansprüche gegen die Bahn prüfen und durchsetzen. Die Stadt Lahnstein will nicht akzeptieren, dass nach dem Güterzug-Unfall in Niederlahnstein weiter Diesel auf private und kommunale Grundstücke in der Nähe des Bahnhofs läuft. Sie fordert außerdem, dass die Bahn auch in den kommenden 30 Jahren für mögliche Folgeschäden aufkommt. Rund um die Unfallstelle in Niederlahnstein befinden sich Schätzungen zufolge immer noch bis zu 50.000 Liter des ausgelaufenen Diesels im Boden, obwohl dort schon tausende Tonnen Erde ausgetauscht wurden.