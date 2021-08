Professor Hauke Harms, Sie sind Leiter der Umweltmikrobiologe am Helmholtzzentrum für Umweltforschung - wie wird Diesel im Boden abgebaut?

Nach einem solchen Unfall wie in Niederlahnstein bleibt immer ein Rest im Boden. Es gibt im Boden aber Bakterien, die Diesel abbauen können. Dafür brauchen die meisten dieser Bakterien Sauerstoff. Das Problem ist aber: Im Boden steht oft nur wenig Sauerstoff für die Bakterien zur Verfügung. Für den Abbau eines Liters Diesel benötigen diese Bakterien aber etwa drei Kilo Sauerstoff. Es gibt also an einer solchen Unglücksstelle oft ein Versorgungsproblem mit Sauerstoff im Boden.

Was, wenn es keinen Sauerstoff mehr im Boden gibt?

Einige Bakterien können den Diesel auch mit Hilfe anderer Stoffe abbauen und brauchen keinen Sauerstoff. Das braucht nur sehr viel länger. Damit der Abbau auch sauerstofffrei weitergeht, kann man andere Stoffe wie Nitrat oder Sulfat in den Boden geben. Das hilft diesem langsameren Abbau.

Wie lange braucht es, bis Diesel durch die Bakterien abgebaut ist?

Es kann ein ganzes Jahrzehnt oder sogar länger dauern, bis der Diesel restlos abgebaut ist. Wie lange genau, das hängt davon ab, wie gut die Sauerstoffversorgung durch den Grundwasserstrom ist. Ein weiterer Faktor ist der Untergrund: In feinem Material, wie zum Beispiel Ton oder in organischem Untergrund, geht das sehr viel langsamer als zum Beispiel in grobem Kies.