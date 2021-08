Nach dem schweren Güterzugunglück im Bahnhof Niederlahnstein Ende August hat die Deutsche Bahn nun erklärt, wie sie den restlichen Dieselkraftstoff im Boden beseitigen will. Bei einer Podiumsdiskussion in Lahnstein stieß sie damit aber auf Kritik.

An der Unfallstelle befänden sich noch immer 10.000 bis 30.000 Liter Diesel im Boden, sagte ein Vertreter der Deutschen Bahn bei der Veranstaltung am Freitagabend. Man werde dort nun eine Pumpe aufstellen, die das Grundwasser mitsamt dem Kraftstoff ansauge und so innerhalb des Bahngeländes halte. In den kommenden fünf bis sieben Jahren werde sich der Diesel dann zersetzen.

Landesinnenminister Roger Lewentz (SPD) kritisierte die Pläne als unakzeptabel. Die betroffenen Anwohner könnten nicht jahrelang auf eine Lösung warten. Daher forderten der Minister, Landrat Frank Puchtler (SPD) und Lahnsteins Oberbürgermeister Peter Labonte (CDU) die Bahn auf, enger mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten und auch den restlichen Diesel schnell zu entfernen.

Emotionale Podiumsdiskussion in Lahnstein

Bei dem Zugunglück waren aus noch unklarer Ursache mehrere Kesselwagen umgestürzt und rund 100.000 Liter Diesel ausgelaufen. Nach umfangreichen Erdarbeiten hat die Bahn die Strecke inzwischen wieder frei gegeben.