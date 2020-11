Der Unfall eines Lastwagens mit Gefahrgut auf der B 42 hat am Freitagnachmittag ein stundenlanges Verkehrschaos verursacht. Jetzt sucht die Polizei nach einer älteren Autofahrerin.

In Zusammenhang mit dem Gefahrgut-Unfall am vergangenen Freitagmittag auf der B 42 sucht die Polizei nach einem älteren, blauen VW Golf. Nach ihren Angaben könnte die Fahrerin dem Gefahrgut-Transporter möglicherweise die Vorfahrt genommen haben. Bislang weiß man nur, dass es sich um eine ältere Frau gehandelt haben soll. An der Anschlussstelle Oberlahnstein soll sie unmittelbar vor dem Transporter auf die B 42 in Richtung Braubach aufgefahren sein.

Starkes Bremsen Grund für Unfall?

Der Fahrer des Gefahrgut-Transporters habe deshalb stark abbremsen müssen. Dabei seien die Behälter mit einem Seifen ähnlichen Stoff beschädigt worden und das Gefahrgut ausgelaufen. Die Sperrung der B 42 führte nach Angaben der Polizei zu einem stundenlangen Verkehrschaos zwischen Lahnstein und Koblenz. Die Bundesstraße war sechs Stunden lang gesperrt. Etwa 120 Kräfte von Feuerwehr, THW und Polizei waren bis in die Nacht im Einsatz.