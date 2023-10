per Mail teilen

Ab Sonntag müssen sich Autofahrer in Lahnstein auf Veränderungen einstellen. Einige Einbahnstraßen werden zum Beispiel nur noch in entgegengesetzter Richtung befahrbar sein.

Das betrifft zum Beispiel die Adolfstraße und die Wilhelmstraße zwischen Nordallee und Burgstraße. Seit einigen Tagen wird laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) dafür schon die Beschilderung erneuert.

Umleitungsstraßen werden fit gemacht für geänderten Verkehr

Ab dem 17. Oktober werden Fahrbahnen saniert. Das sind den Angaben zufolge zunächst die Brückenstraße (zwischen Frankenstraße und dem Fußgängerüberweg am Globus) und die Bahnhofstraße.

Am 23. und 24 Oktober werden weitere Straßen saniert: im Kreuzungsbereich Rheinhöhenweg/Sebastianusstraße/Ostallee, in der Adolfsstraße Höhe Haus Nr. 106-108 sowie in der Burgstraße und noch später ist die Braubacher Straße dran. Ab Ende November/Anfang Dezember soll die Lahnbrücke eingerüstet werden.

Nach Angaben des LBM müssen die Straßen in Lahnstein saniert werden, weil sie während der Großbaustelle der Lahnbrücke als Umleitungsstrecken für die dann gesperrte B42 dienen.

Die Zufahrt zum Krankenhaus in Lahnstein bleibt bestehen, allerdings sind Parkplätze weggefallen. SWR

Auch Busse fahren anders

Auch die Busse sind von der geänderten Verkehrsführung betroffen: Fahrgäste müssen sich umgewöhnen und können hier unter dem Stichwort "Infos ÖPNV" die geänderten Routen einsehen.

Ende Dezember Vollsperrung der B42-Lahnbrücke

Ab dem 27. Dezember wird die B42 im Bereich der Lahnbrücke voll gesperrt. Ab diesem Zeitpunkt ist mit deutlichen Einschränkungen auf der Bundesstraße im Bereich von der Ausfahrt Niederlahnstein bis Braubach zu rechnen. Dauer der Arbeiten: voraussichtlich bis 2. Januar 2024.

Ab dem 2. Januar 2024 ist die B42 im Bereich der Lahnbrücke bis Ende 2024 voll gesperrt. Dann startet die Brückensanierung.

Alle Infos zum Zeitplan auch auf Landesbetrieb Mobilität RLP.