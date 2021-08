per Mail teilen

Auf dem Rhein bei Oberlahnstein hat am Dienstagabend ein Frachtschiff den Steiger eines Fahrgastschiff-Unternehmens aus der Verankerung gerissen. Der mit knapp 2.000 Tonnen Rapsöl beladene Frachter wollte laut Polizei oberhalb der Anlage über Nacht ankern. Dabei fanden die Anker aber keinen Halt, das Tankschiff sei daraufhin mit der Strömung abgetrieben, so ein Polizeisprecher. Der Schiffsführer habe ein Notmanöver eingeleitet. Dabei habe der Frachter die Steigeranlage touchiert und aus der Befestigung gehebelt.

Die Brücke wurde am Ufer auf den Fußweg gehoben. Der Kapitän fuhr nach der Havarie in Oberlahnstein mit seinem Schiff weiter talwärts. Laut Polizei ist unklar, ob er die Havarie bemerkt hat oder nicht. Die Wasserschutzpolizei stoppte das Frachtschiff auf dem Rhein bei Koblenz und nahm die Unfalldaten auf. Das Tankschiff ging danach in Andernach vor Anker. Verletzt wurde niemand.