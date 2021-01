In Lahnstein ist am späten Abend ein Mann bei einem Brand eines Einfamilienhauses schwer verletzt worden. Als die Feuerwehr eintraf, hätte das Haus in der Innenstadt voll in Flammen gestanden. Nach Angaben der Polizei fanden die Rettungskräfte den Mann bewusstlos in seiner Wohnung vor. Der 61-Jährige sei mit Verbrennungen und einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Ein Nachbargebäude sei vorübergehend evakuiert worden. Das Haus sei durch das Feuer unbewohnbar, teilte die Polizei mit. Warum es ausbracht sei noch nicht klar.