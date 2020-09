per Mail teilen

Gut zwei Wochen nach der Entgleisung eines Güterzugs in Niederlahnstein haben Lokalpolitiker bei einer Bürgerversammlung Vertretern der Deutschen Bahn eine Resolution übergeben. Es geht um mehr Sicherheit - und zwar sofort.

Den Bürgern vor Ort sei durch das Unglück erneut bewusst geworden, dass sie "an einer der gefährlichsten Bahnstrecken in ganz Deutschland leben." Die Resolution fordert deshalb unter anderem ein sofortiges Tempolimit für Züge von 50 Kilometern pro Stunde in den betroffenen Städten und Dörfern sowie mehr Bemühungen um den Bau einer Alternativtrasse. Außerdem müsse der Güterverkehr raus aus dem Mittelrheintal, sagte Frank Puchtler, Vorsteher des Zweckverbands "Welterbe Oberes Mittelrheintal". Im Gespräch ist eine Alternativtrasse durch den Westerwald.

Die Resolution war am Montagabend im Lahnsteiner Stadtrat verabschiedet worden. Zu dem Treffen am Dienstag hatte die Bürgerinitiative Vertreter der Deutschen Bahn, Lokalpolitiker und Anwohner eingeladen. Die Gleise im Welterbe Oberes Mittelrheintal sind Teil der meistbefahrenen Güterzugstrecke Europas zwischen Rotterdam und Genua.

Sieben Waggons waren bei dem Zugunfall in Niederlahnstein umgekippt. picture-alliance / Reportdienste Thomas Frey/dpa

Schaden in Millionenhöhe

Die Schadenshöhe und die Unfallursache sind nach wie vor unbekannt. Der Schaden dürfte in die Millionen gehen. Trotzdem ist der Unfall wohl noch glimpflich ausgegangen. Eine Polizistin berichtet: "Die Feuerwehrleute haben gesagt, sie waren froh, dass der Zug kein Benzin geladen hat." Der Vorsitzende der Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn, Willi Pusch, vermutet: "Wäre es Benzin gewesen, wäre wohl alles in die Luft geflogen." Bei einem Unfall nur zwei Kilometer weiter wäre das Wasserreservoir eines Mineralbrunnen-Unternehmens mit Diesel verunreinigt worden, ergänzt er.

Instandsetzung der Bahnstrecke verzögert sich

20.000 Tonnen verseuchter Boden ist bereits abgetragen und abtransportiert worden. Es liegt aber immer noch der Geruch nach Diesel in der Luft. Ein gewisser Rest ist auch noch in der Erde, sagt Bahnsprecher Frank Osteroth: "Wie viel kann momentan keiner sagen, aber wir gehen von einem geringen Anteil aus, weil wir so dermaßen viel ausgehoben haben. Von den 2500 Quadratmetern mussten wir teilweise auf eine Tiefe von 6,5 Meter gehen. Wir haben aber teilweise noch Dieselspuren gefunden, die jetzt noch beprobt werden."

Tiefer graben wollte die Bahn nicht – aus Sorge, dass sich der verseuchte Boden mit dem Grundwasser mischen könnte. Derzeit sucht die Bahn zusammen mit den Wasserbehörden nach Lösungen, den restlichen Diesel zu beseitigen. Eine Möglichkeit wäre laut Osterroth, spezielle Bakterien in den Boden einzusetzen, die den Diesel quasi auffressen. Die Bahn geht davon aus, dass es noch bis zum Monatsende dauern wird, bis die Bahnstrecke repariert ist.

Der Personenverkehr in Niederlahnstein läuft wieder uneingeschränkt. Güterzüge werden aber weitgehend umgeleitet. SWR

Weniger Diesel ausgelaufen als ursprünglich angenommen

Der Güterzug des privaten Berliner Bahnunternehmens Laeger & Wöstenhöfer war am 30. August auf dem Weg von Rotterdam nach Basel im Welterbe Oberes Mittelrheintal in Lahnstein entgleist. Jeder der 18 Kesselwagen hatte Diesel geladen. Sieben kippten um, zwei weitere entgleisten und blieben stehen. Nach aktuellen Angaben des Bahnsprechers liefen rund 100.000 Liter Diesel ins Erdreich. Das habe das Wiegen der entgleisten Kesselwagen ergeben. Die Bundespolizei hatte ursprünglich von geschätzten 150.000 Litern gesprochen.

Reisende im Regionalverkehr müssen inzwischen nicht mehr auf Busse umsteigen, Güterzüge werden jedoch weiterhin auf die linksrheinische Bahnstrecke umgeleitet.